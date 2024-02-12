الرئيس الأمريكي يستقبل ملك الأردن في واشنطن اليوم
يستضيف الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الإثنين، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، لبحث الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، وفق وكالة فرانس بريس.
ويأتي الاجتماع في وقت تحاول فيه الولايات المتحدة والقوى الإقليمية التوصل لوقف لإطلاق النار مقابل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة، في خضم آمال بالتوصل إلى حل طويل الأمد.
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار في بيان، إن المسؤولَيْن "سيبحثان الوضع الراهن في غزة، والجهود المبذولة للتوصل إلى حلّ دائم للأزمة".
وأضافت أنّهما سيتناولان أيضاً "الجهود الأمريكية لدعم الشعب الفلسطيني، بما في ذلك تعزيز المساعدات الإنسانية لغزة، وفكرة سلام دائم يمّر بحلّ إقامة دولتين يضمن أمن إسرائيل".
وأكدت جان بيار أن الملكة رانيا سترافق العاهل الأردني في الزيارة للبيت الأبيض، التي تتزامن مع إحياء الولايات المتحدة والأردن ذكرى مرور 75 عاماً على العلاقات الدبلوماسية بينهما.
وفي عمّان قال الديوان الملكي في بيان، إنّ العاهل الأردني غادر الخميس "في جولة تشمل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفرنسا وألمانيا".
وأوضح البيان أنّ "الجولة الملكية تهدف إلى حشد الدعم الدولي من أجل وقف إطلاق النار في غزة وحماية المدنيين، وتوفير المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل دائم وكافٍ، والتأكيد على أهمية إيجاد أفق سياسي يقود إلى تسوية شاملة تُنهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".
وبحسب البيان فإنّ الملك الأردني سيلتقي في واشنطن بالإضافة إلى بايدن "أركان الإدارة الأمريكية، وعدداً من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بالكونغرس".
ويلتقي بايدن والملك عبد الله الثاني للمرة الأولى منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، الذي أدى إلى اندلاع الحرب في غزة.