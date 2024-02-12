الرئيس الأمريكي يستقبل ملك الأردن في واشنطن اليوم

يستضيف الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الإثنين، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، لبحث الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، وفق وكالة فرانس بريس.

ويأتي الاجتماع في وقت تحاول فيه الولايات المتحدة والقوى الإقليمية التوصل لوقف لإطلاق النار مقابل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة، في خضم آمال بالتوصل إلى حل طويل الأمد.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار في بيان، إن المسؤولَيْن "سيبحثان الوضع الراهن في غزة، والجهود المبذولة للتوصل إلى حلّ دائم للأزمة".

وأضافت أنّهما سيتناولان أيضاً "الجهود الأمريكية لدعم الشعب الفلسطيني، بما في ذلك تعزيز المساعدات الإنسانية لغزة، وفكرة سلام دائم يمّر بحلّ إقامة دولتين يضمن أمن إسرائيل".

وأكدت جان بيار أن الملكة رانيا سترافق العاهل الأردني في الزيارة للبيت الأبيض، التي تتزامن مع إحياء الولايات المتحدة والأردن ذكرى مرور 75 عاماً على العلاقات الدبلوماسية بينهما.