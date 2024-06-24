غزة.. الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤول ميداني لدى "حماس"

وأضاف أن "صلاح لعب دورًا في مشروع تطوير وسائل قتالية إستراتيجية لصالح حماس وأشرف على عدة خلايا مسلحة في الحركة كانت تعمل على تطوير الوسائل القتالية"، بحسب ما جاء عبر وكالة "الأناضول".

ومن جهة ثانية، قال الجيش، "إن قوات الفرقة 162 تواصل عملياتها في منطقة رفح إذ عثرت خلال عمليات مداهمة على عديد من الوسائل القتالية ودمرت منصات صاروخية في منطقة تل السلطان (غربي المدينة)".

وأضاف: "تواصل قوات الفرقة 99 عملياتها في وسط قطاع غزة، حيث رصد الجنود عددًا من المسلحين الذين عملوا في المنطقة وقُضي عليهم من خلال طائرة مسيرة".