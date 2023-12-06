"حماس" في مفترق طرق.. كيف ستدير الحرب في الأيام القادمة؟

تقف حركة "حماس" اليوم في مفترق طرق، بعد شهرين من إطلاق عمليتها "طوفان الأقصى" واستمرار الحرب في غزة، وتسعى الحركة إلى تطويع حساباتها الميدانية مع أهدافها السياسية، حسب صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وحسب تقرير للصحيفة فإن قادة الحركة في لبنان وقطر يتوعدون بمواصلة القتال، ويؤكدون استعداد الحركة للحرب مهما طال الزمن، في غياب الاتفاق السياسي.

الصحيفة سلطت الضوء على العمل السياسي الذي تقوم به الحركة والذي يمثّله رئيس المكتب السياسي للشؤون العربية والإسلامية للحركة أسامة حمدان رأس الحربة في هذا العمل الذي يجري بالتوازي مع العمل العسكري على الأرض.

وتقول "لوموند" إنّ "هذا الفلسطيني البالغ من العمر 58 عامًا، المولود في مخيم البريج للاجئين في قطاع غزة والمنفي في لبنان، يقود المعركة على الجبهة السياسية بينما يواصل الجناح المسلح عملياته من قطاع غزة.