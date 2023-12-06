"حماس" في مفترق طرق.. كيف ستدير الحرب في الأيام القادمة؟
تقف حركة "حماس" اليوم في مفترق طرق، بعد شهرين من إطلاق عمليتها "طوفان الأقصى" واستمرار الحرب في غزة، وتسعى الحركة إلى تطويع حساباتها الميدانية مع أهدافها السياسية، حسب صحيفة "لوموند" الفرنسية.
وحسب تقرير للصحيفة فإن قادة الحركة في لبنان وقطر يتوعدون بمواصلة القتال، ويؤكدون استعداد الحركة للحرب مهما طال الزمن، في غياب الاتفاق السياسي.
الصحيفة سلطت الضوء على العمل السياسي الذي تقوم به الحركة والذي يمثّله رئيس المكتب السياسي للشؤون العربية والإسلامية للحركة أسامة حمدان رأس الحربة في هذا العمل الذي يجري بالتوازي مع العمل العسكري على الأرض.
وتقول "لوموند" إنّ "هذا الفلسطيني البالغ من العمر 58 عامًا، المولود في مخيم البريج للاجئين في قطاع غزة والمنفي في لبنان، يقود المعركة على الجبهة السياسية بينما يواصل الجناح المسلح عملياته من قطاع غزة.
ووفق "لوموند"، تبدو حركة "حماس" على استعداد للتفاوض على حلّ سياسي، لكنها تضع شروطًا أولها الوقف الكامل لإطلاق النار، والتوقف عن مهاجمة غزة، والجلوس إلى طاولة المفاوضات.
وكانت الهدنة التي تم التوصل إليها برعاية قطر ومصر، والتي سمحت بإطلاق سراح 81 رهينة مقابل 240 أسيرًا فلسطينيًّا، بمثابة انتصار تعتزم الحركة الاستفادة منه، بحسب تحليل الصحيفة الفرنسية.
واعتبرت "لوموند" أنّه "بعد هجوم الـ7 من أكتوبر، استعادت "حماس" صورتها كرأس حربة للمقاومة الفلسطينية بين السكان من خلال كسر الوضع الراهن لصالح إسرائيل"، ونقلت عن حمدان أن "هذه العملية جاءت لنقول للجميع إننا شعب يواصل النضال من أجل حقوقه".
وأضاف حمدان أن "عملية الـ7 من أكتوبر كانت موجهة ضد الجنود، لم نخطط قط لمهاجمة المدنيين.. لم نفعل ذلك"، فيما أكد غازي حمد، أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في المكتب السياسي لـ "حماس" في الدوحة، عبر الهاتف، أن "الخطة لم تكن احتجاز المدنيين كرهائن، لكن ربما لم تكن العملية برمتها تحت السيطرة على الأرض"، وفق ما نقلته الصحيفة الفرنسية.
وتعتبر "حماس" أن القبض على "أسرى الحرب" كان أحد الأهداف الرئيسة لهذه العملية، وتعتبر عملية التبادل، بالنسبة إليها السبيل الوحيد لإطلاق سراح آلاف الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، وطوال مفاوضات الهدنة، حاولت "حماس" تقديم نفسها كحركة يمكن التفاوض معها.
وينقل التقرير عن المسؤول التنفيذي في "حماس" قوله إن إسرائيل أرادت تغيير قواعد اللعبة من خلال المطالبة بإطلاق سراح المجندات، مضيفًا أنّ "الجنود معادلة أخرى، والحركة تطالب بأكثر من ثلاثة أسرى فلسطينيين مقابل إطلاق سراح جندي واحد".
وبحسب التقرير الفرنسي يريد حمدان "اتفاقًا عالميًّا بشأن جميع السجناء الفلسطينيين، وجثث الفلسطينيين التي لم تتم إعادتها إلى عائلاتهم منذ عام 2000."
ودون ذلك، تقول "حماس" إنها مستعدة لمقاومة الهجوم الإسرائيلي مهما طال الزمن. وفي نهاية المطاف، فإن القيادة السياسية للحركة مقتنعة بأنها ستحقق نتائج جيدة على الجبهة الدبلوماسية، بحسب "لوموند".
المصدر: صحيفة "لوموند" الفرنسية