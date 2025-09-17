الجيش الإسرائيلي: 400 ألف فلسطيني نزحوا بعد هجوم غزة البري

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن تقديراته تشير إلى فرار ما يقرب من 400 ألف فلسطيني من مدينة غزة إلى مناطق أخرى داخل القطاع، في ظل الاستعدادات الجارية لشن هجوم واسع ضد حركة حماس، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ووفق الجيش، كان يقيم في مدينة غزة قبل التصعيد الأخير نحو مليون فلسطيني، لكن الأوامر التي أصدرها للمدنيين بالإخلاء الفوري إلى "منطقة إنسانية" جنوب القطاع دفعت عشرات الآلاف يوميًا إلى النزوح، مع تجاوز أعداد المغادرين توقعات الأمم المتحدة.

وأشار البيان إلى أن طريق الرشيد الساحلي يشهد ازدحامًا كبيرًا بسبب الأعداد المتزايدة من المهجرين، ما دفع الجيش إلى الإعلان عن فتح طريق إخلاء إضافي عبر طريق صلاح الدين – الطريق السريع الرئيسي بين شمال القطاع وجنوبه – اعتبارًا من الساعة 12 ظهر اليوم وحتى الساعة 12 ظهر الجمعة، لتسهيل حركة الفارين وتقليل المخاطر على المدنيين.

ويأتي هذا التطور بينما تستمر القوات الإسرائيلية في التحضير لهجوم بري محتمل يستهدف مواقع حماس في مدينة غزة، وسط دعوات دولية لتأمين ممرات إنسانية وضمان سلامة المدنيين.