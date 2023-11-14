غزة.. قبر جماعي يضم 179 جثة بعضها لأطفال خدج

اضطرت الأوضاع الكارثية في غزة المسؤولين في مستشفى الشفاء إلى دفن 179 جثة على الأقل، اليوم الثلاثاء، في قبر جماعي في موقع المستشفى.

أفاد بذلك مدير المستشفى محمد أبو سلمية، الذي أشار إلى أن بين الجثث سبعة أطفال خدج توفوا جراء انقطاع الكهرباء.