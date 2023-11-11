الرئيس الإيراني يتهم واشنطن بعرقلة وقف إطلاق النار في غزة

اتهم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي واشنطن بأنها "تعرقل وقف إطلاق النار في غزة، وتوسّع نطاق الحرب".

وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، اليوم السبت، قال رئيسي إن "واشنطن تطالب بعدم توسيع دائرة الحرب، بينما أفعالها تتعارض مع ذلك".

وشدد الرئيس الإيراني، الذي سيذهب إلى السعودية، على أن "ما يحدث في غزة إبادة جماعية وجرائم حرب بحق البشرية." قائلًا: "إن الوقت لم يعد ملائمًا للكلام وإنما للفعل".

وقال في مطار طهران، قبل مغادرته إلى الرياض لحضور القمة الإسلامية الاستثنائية التي تستضيفها السعودية بخصوص غزة، إن "القطاع ليس ساحة للكلمات. يجب أن تكون مساحة للفعل".

وأضاف رئيسي: "اليوم، وحدة الدول الإسلامية مهمة للغاية."