رئيس بلدية النصيرات يحذر من كارثة بيئية وصحية في غزة
حذّر رئيس بلدية مدينة النصيرات في غزة، إياد مغاري، من انتشار الأوبئة جرّاء تراكم كميات كبيرة من النفايات ومياه الصرف الصحي في الشوارع وبالقرب من الأحياء السكنية، الأمر الذي ينذر بحدوث كارثة صحية وبيئية في المدينة.
وقال مغاري لـ"إرم نيوز"، إن "أكوام القمامة والمخلفات السامة بدأت بالتكدس في الساحات والطرقات فضلًا عن مياه الصرف الصحي بسبب عدم وجود وقود لتشغيل المركبات المكلفة بنقل النفايات إلى المكبات الخاصة بها"، مضيفاً أنه "مع قيام الجيش الإسرائيلي بالتوغل البري شرق المحافظة الوسطى التي توجد فيها مكبات النفايات الضخمة، اضطر المواطنون إلى تكديس القمامة في الطرقات والساحات وعلى أبواب مراكز الإيواء بسبب عدم وجود أوجه تصريف لها".
وأشار إلى أن "مراكز الإيواء في مدينة النصيرات تفتقد إلى أبسط مقومات الحياة فضلًا عن انتشار الأوبئة والأمراض المعدية بسبب الاكتظاظ السكاني داخل المدينة مع توافد عشرات الآلاف من النازحين وانعدام البيئة الصحية والنظافة الشخصية التي سببت ظهور أمراض جلدية".
وطالب مغاري، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) والمؤسسات الأممية والإغاثية "بضرورة تحمل مسؤولياتها تجاه مراكز الإيواء التي تعج بعشرات الآلاف من النازحين دون أبسط مقومات الحياة والضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل السماح بالعودة إلى نقل النفايات إلى أماكنها المخصصة شرق المحافظة الوسطى وتوفير الوقود اللازم للشاحنات ذات الاختصاص".