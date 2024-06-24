مسؤولون: "أغراض تجسسية" وراء فتح الحوثيين للطرق في اليمن

أثار قرار ميليشيا الحوثي في اليمن إعادة فتح الطرق الرئيسية بين محافظتي البيضاء ومأرب، العديد من التساؤلات حول الهدف والجدوى منه في هذا التوقيت، لا سيما أنها كانت مغلقة منذ 9 سنوات، فيما قال خبراء إن الحوثيين فتحوا الطرقات لتنفيذ "أغراض تجسسية" خاصة بهم.

جاء ذلك بعد أن رفضت الميليشيا مرارًا طلب الحكومة الشرعية والمعترف بها دوليًا إعادة فتح الطرق بهدف التخفيف من معاناة المواطنين، لتأتي مؤخرًا بإعلان قبولها فتح بعض الطرقات بعينها دون غيرها.

وأفاد المسؤول الحكومي وكيل أول محافظة الحديدة وليد القديمي، "أن هناك مخططًا كبيرًا يُحاك للمحافظات والمناطق المحررة، إذ تسعى ميليشيا الحوثي لاستغلال فتح الطرقات والمنافذ التي أغلقتها منذ حربها وانقلابها على اليمنيين لتنفيذه" .