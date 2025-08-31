متوعدة بالثأر.. ميليشيا الحوثي تدعو الشركات لمغادرة إسرائيل فوراً

دعَت ميليشيا الحوثي، السبت، الشركات العاملة في إسرائيل بالمغادرة فوراً "قبل فوات الأوان"، متوعدة بالثأر لاغتيال رئيس الحكومة الحوثية أحمد غالب الرهوي.

وتوعد مهدي المشاط رئيس "المجلس السياسي الأعلى"، بالثأر من إسرائيل لاغتيالها رئيس حكومة الحوثي أحمد غالب الرهوي، وعدد من الوزراء الآخرين، وذلك في هجوم على صنعاء، الخميس.

وحذّر المشاط، في خطاب متلفز، الجميع "بعدم التعامل مع أي أصول تابعة لتل أبيب"، داعياً الشركات التجارية المتواجدة في إسرائيل إلى "المغادرة فوراً قبل فوات الأوان".

وأشار المسؤول الحوثي إلى أن "حكومة التغيير والبناء بالتكليف ستقوم بدورها في إطار تصريف الأعمال، وستستمر المؤسسات في تقديم خدماتها للشعب اليمني المجاهد الصابر الصامد"، على حد تعبيره.

وفي سياق متصل، أوردت وكالة الأنباء "سبأ" في نسختها الخاضعة للحوثيين، تصريحاً منسوباً لوزير الدفاع الحوثي محمد ناصر العطفي، أكد فيه "جهوزية القوات العسكرية، على كافة المستويات، لمواجهة إسرائيل المدعومة من الولايات المتحدة".

وقال العطفي، إن "القيادة السياسية اتخذت كل الإجراءات لمواجهة العدو، ومهما كان تآمره سيفشل"، لافتاً إلى أن "أمريكا تستهدف المدنيين، كما هو حاصل في غزة".