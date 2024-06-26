إسرائيل تتهم حماس بإطلاق قذيفة على قافلة لليونيسف

وقال الجيش، في بيان مرفق بمقطع مصور للضربة، إن حماس أطلقت قذيفة على طريق للمساعدات الإنسانية بالقرب من قافلة مساعدات اليونيسف وجنود الجيش الإسرائيلي الذين كانوا يقومون بتأمين المنطقة.

وأضاف: "لم تقع إصابات بين موظفي الإغاثة الدوليين أو جنود الجيش الإسرائيلي جراء الهجوم".