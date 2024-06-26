إسرائيل تتهم حماس بإطلاق قذيفة على قافلة لليونيسف
قال الجيش الإسرائيلي إن مسلحين من حركة حماس أطلقوا قذيفة على قافلة مساعدات إنسانية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).
وذكر الجيش الإسرائيلي، وفقا لوكالة "رويترز"، أنه جرى التنسيق بشأن قافلة المساعدات لجمع شمل أطفال من شمال غزة مع عائلاتهم في الجنوب.
وقال الجيش، في بيان مرفق بمقطع مصور للضربة، إن حماس أطلقت قذيفة على طريق للمساعدات الإنسانية بالقرب من قافلة مساعدات اليونيسف وجنود الجيش الإسرائيلي الذين كانوا يقومون بتأمين المنطقة.
وأضاف: "لم تقع إصابات بين موظفي الإغاثة الدوليين أو جنود الجيش الإسرائيلي جراء الهجوم".