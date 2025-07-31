سموتريتش يدعو إلى إقامة "ممر" بين السويداء وإسرائيل

دعا وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش إلى إقامة "ممر" بين إسرائيل ومحافظة السويداء السورية، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول".

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وقال سموتريتش في منشور على منصة "إكس": "زرت برفقة رئيس الطائفة الدرزية في إسرائيل الشيخ موفق طريف ورئيس منتدى السلطات الدرزية ياسر غضبان غرفة العمليات التي أقامتها الطائفة في جولس (شمالي إسرائيل) للتواصل مع إخوانهم الدروز في السويداء ومتابعة أوضاعهم".

وأضاف أن "الوضع في السويداء صعب للغاية، ووقف إطلاق النار الحالي نوع من الهدوء المخادع لمحاصرة الدروز، وتخريب بعض قراهم في المنطقة، والتسبب بأزمة إنسانية خطيرة"، وفق تعبيره.

وبحسب سموتريتش فإن الدروز "تعرضوا لمجزرة في سوريا"، متهما العالم الغربي بـ"النفاق" لأنه "يواصل الانشغال بغزة ويتجاهل تماما ما يحدث في جنوبي سوريا، بحسب قوله.

واعتبر أن "التزام إسرائيل بحماية حياة الدروز وأمنهم في سوريا، هو عمل إنساني وأخلاقي ضروري، ومصلحة أمنية إسرائيلية".

وأكد سموتريتش: "علينا أن نطالب ونحصل على ممر فوري يتيح إدخال مساعدات من طعام وأدوية ومعدات ضرورية للدروز المحاصرين، والاستعداد عسكريا للدفاع عنهم، حتى يدفع النظام السوري ثمنا باهظا، ونخلق ردعا قويا يمنع تجدد الهجوم" بحسب تعبيره.​​​​​​​

جدير بالذكر أنه لا توجد أي حدود برية مشتركة بين إسرائيل والسويداء التي تفصلها عن مرتفعات الجولان السورية المحتلة محافظة درعا.

وتحت ذريعة حماية الدروز استغلت إسرائيل الأوضاع المضطربة في سوريا وشنت غارات مكثفة على 4 محافظات سورية في 16 يوليو/ تموز الماضي، وقصفت مقر هيئة الأركان ومحيط القصر الرئاسي في دمشق.