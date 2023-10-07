160 قتيلاً إثر قصف إسرائيلي على قطاع غزة

قالت مصادر طبية، اليوم السبت إن 160 فلسطينيًا قُتلوا إثر استهداف الطائرات الإسرائيلية لمناطق في غزة، بينما دعت وزارة الصحة في القطاع إلى توفير حماية دولية للمستشفيات وفرق الإسعاف.

وأكدت المصادر أن القصف الإسرائيلي خلّف أيضًا أكثر من 1000 جريح في مستشفيات غزة منذ صباح اليوم.

وفي بيان تلقت "إرم نيوز" نسخة عنه، استنكرت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة استهداف المستشفى الإندونيسي ما أدى إلى مقتل أحد العاملين وإصابة آخرين، إضافة لتعطل محطة الأوكسجين.

وطالبت الوزارة المؤسسات الدولية والإنسانية إلى اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حماية المؤسسات الصحية، وسيارات الإسعاف، والطواقم الطبية، خلال الطوارئ.

وقال مراسلنا في غزة إن الطائرات الإسرائيلية، دمّرت منزلاً من 5 طوابق قرب جامعة القدس المفتوحة بحي النصر غرب المدينة، وشنّت غارة جوية جديدة خلف أبراج الندى شمال القطاع.