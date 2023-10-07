160 قتيلاً إثر قصف إسرائيلي على قطاع غزة
قالت مصادر طبية، اليوم السبت إن 160 فلسطينيًا قُتلوا إثر استهداف الطائرات الإسرائيلية لمناطق في غزة، بينما دعت وزارة الصحة في القطاع إلى توفير حماية دولية للمستشفيات وفرق الإسعاف.
وأكدت المصادر أن القصف الإسرائيلي خلّف أيضًا أكثر من 1000 جريح في مستشفيات غزة منذ صباح اليوم.
وفي بيان تلقت "إرم نيوز" نسخة عنه، استنكرت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة استهداف المستشفى الإندونيسي ما أدى إلى مقتل أحد العاملين وإصابة آخرين، إضافة لتعطل محطة الأوكسجين.
وطالبت الوزارة المؤسسات الدولية والإنسانية إلى اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حماية المؤسسات الصحية، وسيارات الإسعاف، والطواقم الطبية، خلال الطوارئ.
وقال مراسلنا في غزة إن الطائرات الإسرائيلية، دمّرت منزلاً من 5 طوابق قرب جامعة القدس المفتوحة بحي النصر غرب المدينة، وشنّت غارة جوية جديدة خلف أبراج الندى شمال القطاع.
في المقابل أعلنت القناة "14" الإسرائيلية، أن أكثر من 40 قتيلاً إسرائيليًا، و750 جريحًا، أصيبوا بنيران المسلحين الفلسطينيين.
وشكك المحلل السياسي الإسرائيلي عميت سيغل بعدد القتلى الإسرائيليين، وقال: إن "عدد القتلى أكبر بكثير، وإنه يجب الاستعداد نفسيًا للرقم الحقيقي".
وتسود حالة من الترقب والقلق داخل قطاع غزة، وسط ترقب لما سيجري في الساعات المقبلة، مع توقعات بتصاعد الهجمات الإسرائيلية على القطاع.
وفجر اليوم السبت، أعلنت "كتائب القسام" الجناح المسلح لحركة حماس بدء عملية عسكرية باسم "طوفان الأقصى" من غزة "بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو".
وردت إسرائيل على ذلك بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد "حماس" في قطاع غزة"، قائلة في بيان، إن "طائراتها بدأت شن غارات في عدة مناطق بالقطاع على أهداف تابعة لحماس".