هجرة الكوادر.. نزيف يجرّد سوريا من الخبرات

النفط أكبر المتضررين

وتتكتّم الحكومة السورية على حجم النقص الحاصل في كوادر المؤسسات الأساسية، لكن تسريبات المسؤولين في تلك القطاعات تؤكد وجود مشكلة كبيرة يمكن تلمّسها في القطاع النفطي بشكل خاص.

ويقول الباحث الاقتصادي زياد غصن لـ"إرم نيوز": "تتركّز هذه الظاهرة في بعض المهن والاختصاصات العلمية والفنية المطلوبة خارجيًّا، بسبب تدني الأجر المحلي مقارنة بمتوسط الإنفاق الشهري المطلوب لتأمين الأسرة أبسط احتياجاتها المعيشية".

ويشير غصن إلى معاناة وزارة النفط من نقص كبير في المهن النادرة، ويضيف: "الكوادر المتخصصة بالحفر والتخزين أبرز مجالات النقص، بسبب الطلب الكبير عليهم في الخارج، حيث يحصلون على رواتب وتعويضات مالية كبيرة مقارنة بأجور الوزارة".

وتشير بيانات وزارة النفط المتاحة، إلى تراجع عدد العاملين لديها بين عامي 2010 و2021، بنسبة تصل إلى 32%.

ويقول غصن: "فقدت الوزارة ما يقرب من 13972 عاملا بفعل الاستقالات والتقاعد، وبتحليل هذا الرقم نجد أن 11.7% هم من أصحاب الشهادات الجامعية وما فوق، و23.9% من حملة المعهد المتوسط، و5.8% من حملة الشهادة الثانوية".