هجرة الكوادر.. نزيف يجرّد سوريا من الخبرات
تحوّل نزيف الكوادر في سوريا، إلى مشكلة تعيق عمل المؤسسات، وعلى رأسها الطبية والنفطية والإنشائية وغيرها الكثير.
وبدأت الظاهرة بعد سنتين من بداية الحرب السورية عام 2011، ثم أخذت بالتفاقم مع تزايد الهجرة هربًا من الأحداث أو بحثًا عن فرص عمل أفضل.
النفط أكبر المتضررين
وتتكتّم الحكومة السورية على حجم النقص الحاصل في كوادر المؤسسات الأساسية، لكن تسريبات المسؤولين في تلك القطاعات تؤكد وجود مشكلة كبيرة يمكن تلمّسها في القطاع النفطي بشكل خاص.
ويقول الباحث الاقتصادي زياد غصن لـ"إرم نيوز": "تتركّز هذه الظاهرة في بعض المهن والاختصاصات العلمية والفنية المطلوبة خارجيًّا، بسبب تدني الأجر المحلي مقارنة بمتوسط الإنفاق الشهري المطلوب لتأمين الأسرة أبسط احتياجاتها المعيشية".
ويشير غصن إلى معاناة وزارة النفط من نقص كبير في المهن النادرة، ويضيف: "الكوادر المتخصصة بالحفر والتخزين أبرز مجالات النقص، بسبب الطلب الكبير عليهم في الخارج، حيث يحصلون على رواتب وتعويضات مالية كبيرة مقارنة بأجور الوزارة".
وتشير بيانات وزارة النفط المتاحة، إلى تراجع عدد العاملين لديها بين عامي 2010 و2021، بنسبة تصل إلى 32%.
ويقول غصن: "فقدت الوزارة ما يقرب من 13972 عاملا بفعل الاستقالات والتقاعد، وبتحليل هذا الرقم نجد أن 11.7% هم من أصحاب الشهادات الجامعية وما فوق، و23.9% من حملة المعهد المتوسط، و5.8% من حملة الشهادة الثانوية".
ندرة الأطباء في بعض التخصصات
وتعاني المشافي السورية من نقص في أطباء التخدير بسبب الهجرة والبحث عن فرص أفضل، إضافة إلى عزوف الأطباء عن هذا الاختصاص وتفضيلهم مجالات أسهل.
وتبعاً لنقابة أطباء سوريا، فإن "عدد المختصين في طب التخدير خلال السنوات العشر الأخيرة في كل مشفى، لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة بعد أن هاجر كثير منهم".
ويطالب أطباء سوريا خلال مؤتمراتهم بتخفيف التكليف الضريبي، ورفع رواتب الأطباء المتقاعدين، وتزويد المشافي العامة بالمعدات المطلوبة تسهيلاً لعمل الأطباء والتخفيف من هجرتهم.
ويقول نقيب الأطباء الدكتور غسان فندي، إن راتب الطبيب المتقاعد كان 120 ألف ليرة، وجرى رفعه إلى 240 ألف ليرة، أي ما يوازي 16 دولاراً في الشهر!.
وسبّب الوضع المتردي للأطباء في سوريا، زيادة في أعداد المهاجرين للدول الأخرى، ومنها بلدان ليست أفضل حالاً من سوريا، مثل ليبيا والسودان والصومال واليمن.
وفي عام 2022، وجهت منظمة الصحة العالمية نداءً طارئًا لتوفير 257.6 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الصحية الحرجة في سوريا، والحفاظ على الرعاية الصحية الأساسية، وتقديم الخدمات المنقذة للحياة، وبناء نظام صحي مرن.
وتقول منظمة الصحة العالمية إن 12.2 مليون شخص بحاجة للمساعدة الصحية، من بينهم أربعة ملايين نازح، و1.33 مليون طفل دون سن الخامسة (بما في ذلك 503,000 ولادة متوقعة) و3.38 مليون سيدة في عمر الإنجاب.
صعوبة تعويض الكوادر
ويقول الباحث الاقتصادي زياد غصن: "إن تعويض الكوادر يتطلب وقتاً طويلاً من التدريب وميزانيات كبيرة، خاصة خبراء النفط الذين دربتهم شركات أمريكية وخضعوا للعديد من الدورات".
ولا يعتبر الاحتفاظ بما تبقى من كوادر أمراً سهلاً أمام الحكومة السورية، في ظل انعدام الإمكانات المالية لرفع التعويضات، وصعوبة تقديم التسهيلات والبنى التحتية التي تشكل بيئة مريحة للعاملين.