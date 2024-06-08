خبراء عراقيون: العجز الحكومي يعزز نفوذ "العمال الكردستاني" في سنجار

صراع النفوذ

تعيش مدينة سنجار تداخلات كبيرة على مستوى النفوذ، فمن جهة يمتد نفوذ حزب العمال الكردستاني منها نحو سوريا، فضلًا عن الدور التركي في المنطقة، مع وجود لفصائل الحشد الشعبي وقوات أمنية نظامية تابعة للجيش العراقي.

عجزت الحكومة العراقية عن كبح جماح حزب العمال الكردستاني في سنجار، فالـ "PKK" يعمل بأوجه عديدة، منها قوات مقاومة سنجار وايزيديخان، ما اضطر بغداد، إلى تخيير تلك القوات العام 2020 بين الانضمام إلى الجيش العراقي أو الحشد الشعبي، فاختارت الحشد وشكل حينها الفوج 80 في قوات الحشد الشعبي من المكون الأيزيدي.

وبالعودة إلى ما قبل العام 2014 فإن قوات البيشمركة وحكومة إقليم كردستان كانت تبسط سيطرتها إداريًا على المدينة، على الرغم من أنها لا تعود للمركز بحجة حماية الأكراد في تلك المناطق.

واليوم تعود حكومة الإقليم إلى الدائرة ذاتها، في محاولة لتعيين شخصًا تابعًا لها لإدارة المدينة، إلا أن وجود حزب العمال الكردستاني يحول دون ذلك.