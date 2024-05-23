محلل استراتيجي: البرهان لا يأبه بالدمار الذي يشهده السودان

يرى المحلل الأمني والخبير الاستراتيجي أحمد صالح خلف، أن آخر التصريحات لقائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، تشير إلى عدم وجود بوادر للتهدئة في البلاد، كما أن الأخير لا يهتم بالدمار والقتل الذي تشهده البلاد منذ بدء الحرب المندلعة في أبريل/ نيسان 2023.

وفي قراءة لمستجدات الأوضاع في السودان وتصريحات البرهان الأخيرة، قال خلف إن "تفاقم سوء الأوضاع الإنسانية على كافة الصعد والقتل والدمار الذي يلحق بالسودان لا يؤخذ بعين الاعتبار".

وكان البرهان أكد يوم الأربعاء، أن الحرب في السودان لا تزال في بدايتها وتوعد بملاحقة قوات الدعم السريع.

ولفت خلف إلى أن الأوساط السودانية تابعت المفاوضات التي جرت بين الجيش السوداني والحركة الشعبية- شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، "أملا بالتهدئة وإيجاد آليات لإيصال المساعدات الإنسانية لملايين السودانيين الذين يعانون من ويلات الحرب".

وقال إن "المفاوضات فشلت"، وسط تبادل الاتهامات بالمسؤولية عن إحباط جهود التهدئة.