مواجهات مع الجيش الإسرائيلي عند حدود غزة خلال تظاهرات "مخيمات العودة"

شارك عشرات الفلسطينيين من قطاع غزة، الثلاثاء، في مظاهرة قرب السياج الأمني الفاصل مع إسرائيل، شرق مدينة غزة.

ووصل عدد من شبان قطاع غزة إلى المنطقة الحدودية مع إسرائيل، للمشاركة بمخيم العودة للتعبير عن تضامنهم مع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وتنديدا بسياسة إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني، في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.

كما أشعل المتظاهرون الإطارات المطاطية قرب السياج الأمني، ورشقوا الجنود الإسرائيليين المتواجدين في أبراج المراقبة بالحجارة، والقطع الخشبية التالفة، وأطلقت القوات الإسرائيلية قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع نحو المتظاهرين ما أدى إلى إصابة عدد من المتظاهرين بحالات اختناق، عولجوا ميدانيا من قبل طواقم الإسعاف الفلسطينية، المتواجدة في مخيم العودة.

وتشهد المناطق الحدودية مع إسرائيل، يوميا تظاهرات ليلية تستمر حتى ساعات متأخرة، وتعرف هذه المظاهرات بمخيمات العودة ونقاط الإرباك الليلي، والتي أعلنت عن عودتها اللجان المعنية، غير الحكومية.