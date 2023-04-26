مئات اليمنيين القادمين من السودان يصلون إلى السعودية خلال ساعات

قالت الحكومة اليمنية الثلاثاء، إن رحلة الإجلاء الأولى للرعايا اليمنيين من السودان، ستصل فجر الأربعاء، إلى ميناء جدّة بجهود وتسهيلات من المملكة العربية السعودية.

وذكرت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، مساء الثلاثاء، أن إجراءات استقبال 239 مواطنا ومواطنة يمنيين، جارية في ميناء جدّة، في أولى الدفعات لليمنيين القادمين من السودان.

وقالت الوزارة إن عمليات تجهيز رحلات الإجلاء التالية مستمرة، حيث يتم إجلاء عدد من اليمنيين واليمنيات من العاصمة السودانية الخرطوم باتجاه مدينة بورتسودان.

مشددة على أهمية تنسيق أبناء الجالية اليمنية في السودان مع اللجنة المشكّلة، والتقيد بالتعليمات الصادرة منها، مشيرة إلى أن العمل جار لاستكمال إجلاء كافة الطلاب وأبناء الجالية الراغبين بالعودة إلى بلدهم.

معربة عن شكرها وامتنانها للسلطات السعودية على التسهيلات التي قدمتها لإجلاء الرعايا اليمنيين، تمهيدًا لعودتهم إلى وطنهم.