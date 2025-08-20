حماس تكشف تفاصيل هجوم "غير مسبوق" على الجيش الإسرائيلي جنوبي غزة (فيديو)

كشفت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، اليوم الأربعاء، تفاصيل هجوم على موقع عسكري إسرائيلي جنوبي قطاع غزة، وهو الهجوم الذي وصفته وسائل إعلام إسرائيلية بأنه "خطير وغير مسبوق".

وقالت "القسام"، في بيان، إنها أغارت على "موقع مستحدث" للجيش الإسرائيلي جنوب شرقي مدينة خان يونس، جنوب القطاع، مشيرة إلى أن "فصيلاً كاملاً شارك في الهجوم".

وأضافت "اقتحم مقاتلو القسام الموقع واستهدفوا عدداً من دبابات الحراسة من نوع ميركافا بعدد من عبوات الشواظ، وعبوات العمل الفدائي، وقذائف الياسين 105، كما استهدفوا عدداً من المنازل التي يتحصن بداخلها جنود إسرائيليون".

وأشارت إلى أن "مقاتليها اقتحموا المنازل وأجهزوا بداخلها على عدد من جنود الجيش الإسرائيلي من المسافة صفر بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية".

وتابعت: "فور وصول قوة الإنقاذ قام أحد المقاتلين بتفجير نفسه في الجنود وأوقعهم بين قتيل وجريح، واستمر الهجوم لعدة ساعات".

من جانبها، وصفت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، الحدث بأنه "غير مسبوق"، مضيفة أن "مجموعة تضم ما لا يقل عن 14 مسلحاً خرجوا من نفق قريب من موقع عسكري للجيش الإسرائيلي، وبدأوا بإطلاق قذائف مضادة للدروع ونيران رشاشة باتجاه القوات المتواجدة بداخله".

وأشارت إلى أن الجنود الإسرائيليين ردّوا بإطلاق نار كثيف، ما أدى إلى مقتل 8 مسلحين، وانسحاب بقية أفراد المجموعة.

وقالت إن "الجيش الإسرائيلي استدعى طائرات ودبابات لقصف المسلحين أثناء انسحابهم، ولا تزال الحصيلة النهائية من الهجوم الجوي غير واضحة".

ولفتت الهيئة إلى أن الجيش الإسرائيلي وصف العملية بأنها هجوم منظم واستثنائي، ورجّح أن الهدف منه كان التسلل إلى الموقع واختطاف جنود.