الطفلة هند ليست الوحيدة.. مئات عمليات الإنقاذ لم تكتمل في غزة

الناطق باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، رائد النمس، أكد أن "الاتصال لا يزال مفقوداً بطاقم الإسعاف الذي تحرك الأسبوع الماضي لإنقاذ الطفلة هند"، وقال إن مصيرهما لا يزال مجهولاً حتى اللحظة.

وأوضح النمس، لـ"إرم نيوز"، أن "الطاقم يتكون من المسعفين يوسف زينو وأحمد المدهون، تحركا لإنقاذ الطفلة بعد تنسيق مع السلطات الإسرائيلية، بعد المكالمة الهاتفية من الطفلة خلال محاصرة الدبابات الإسرائيلية لها".

وأضاف النمس: "من غير المعروف إذا كانت الطفلة والطاقم على قيد الحياة، أم أنهم قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي"، مشدداً على ضرورة التدخل الدولي العاجل للكشف عن مصيرهم، وتوفير الحماية لطواقم الإنقاذ.

وأشار أن "الجيش الإسرائيلي يتعمد منذ بداية الحرب استهداف الطواقم الطبية، وإخراج المنظومة الصحية والإسعافية عن الخدمة"، لافتاً إلى أن العديد من مراكز الإسعاف التابعة للهلال الأحمر توقفت بسبب الاستهداف الإسرائيلي.

استهداف متعمد

ومن ناحيته، أكد مدير الإعلام والعلاقات الدولية في وزارة الصحة بغزة، محمد الحاج، أن "مئات عمليات الإنقاذ في القطاع لم تكتمل؛ بسبب المعوقات الإسرائيلية والاستهداف المتعمد للطواقم الطبية من قبل الجيش الإسرائيلي".

وأوضح الحاج، لـ"إرم نيوز"، أن "الطواقم الطبية تصلها يومياً مئات المناشدات لإنقاذ أرواح الجرحى والمصابين جراء الاستهدافات الإسرائيلية، إلا أنها لا تستطيع التعامل معها بسبب استمرار القصف أو الاجتياح البري".

وأضاف: "المئات من الطواقم الطبية والإسعاف قُتلوا وأصيبوا بنيران الجيش الإسرائيلي، خلال مهام إنقاذ كانوا يسعون لتنفيذها، ورصدنا استهدافاً مباشراً للطواقم الطبية من قبل الطيران والجيش الإسرائيليين"، مبيناً أن ذلك يحول دون استكمال مهام الإنقاذ وبالتالي زيادة عدد الضحايا.