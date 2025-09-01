ترامب: إسرائيل فقدت هيمنتها على الكونغرس وحرب غزة تضر بصورتها
ترامب: إسرائيل فقدت هيمنتها على الكونغرس وحرب غزة تضر بصورتها

ترامب ونتنياهو المصدر: أ ف ب
01 سبتمبر 2025، 9:20 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، إن إسرائيل كانت تملك قبل نحو 15 عامًا أقوى جماعة ضغط في واشنطن، وكانت لها هيمنة واضحة على الكونغرس، لكنها اليوم فقدت جزءًا كبيرًا من ذلك النفوذ، ولا سيما داخل المؤسسة التشريعية. 

وأضاف ترامب في مقابلة مع موقع "دايلي كولر"، أن إسرائيل قد تنجح عسكريًا وتربح الحرب، لكنها تخسر الكثير على صعيد العلاقات العامة، وهو ما ينعكس سلبًا عليها.

وأشار ترامب  إلى أن استمرار الحرب في قطاع غزة يضر بإسرائيل، وأنها في نهاية المطاف ستُضطر إلى إنهائها. مؤكدًا أنه "لم يفعل أحد لإسرائيل أكثر مما فعلته أنا، بما في ذلك العمليات الأخيرة ضد إيران".

