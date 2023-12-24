واشنطن تعلن إحباط هجوم بمسيرات حوثية استهدف مدمرة أمريكية

آعلنت واشنطن اليوم الأحد، إحباط هجوم بمسيرات حوثية كان يستهدف مدمرة أمريكية قبالة اليمن.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أصدرته فجر اليوم، إن المدمرة الأمريكية لابون أسقطت 4 طائرات مسيرة أطلقت من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن وكانت متجهة نحو المدمرة.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن الهجوم لم يسفر عن إصابات أو أضرار.

وكشفت القيادة المركزية في بيانها، أنه تم إطلاق صاروخين باليستيين مضادين للسفن باتجاه خطوط شحن دولية في البحر الأحمر من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، و لم يتم الإعلان عن تضرر أي سفن بسبب الصواريخ الباليستية.