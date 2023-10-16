هواتف الرؤساء مشغولة.. اتصالات تبحث تطورات غزة

وسط ارتفاع الأصوات التي تحذر من "كارثة إنسانية" في قطاع غزة، وتأخر الدعوة لعقد جلسة لمجلس الأمن، نشطت المباحثات عبر الهاتف بين زعماء الدول خاصة ذات التأثير في المنطقة.

وكالة الأنباء الإيرانية قالت إن الرئيس إبراهيم رئيسي أجرى مباحثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، "حول آخر التطورات في قطاع غزة ومنطقة القوقاز".