هواتف الرؤساء مشغولة.. اتصالات تبحث تطورات غزة
وسط ارتفاع الأصوات التي تحذر من "كارثة إنسانية" في قطاع غزة، وتأخر الدعوة لعقد جلسة لمجلس الأمن، نشطت المباحثات عبر الهاتف بين زعماء الدول خاصة ذات التأثير في المنطقة.
وكالة الأنباء الإيرانية قالت إن الرئيس إبراهيم رئيسي أجرى مباحثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، "حول آخر التطورات في قطاع غزة ومنطقة القوقاز".
رئيسي حذر من أن "استمرار الحصار وقتل النساء والأطفال والاجتياح البري لقطاع غزة واستهداف الحكومة الشرعية والمنتخبة من قبل الشعب هناك، سيؤدي إلى اتساع وإطالة أمد الحرب"، حسب الوكالة.
وسائل إعلام روسية نقلت عن بوتين أنه أجرى "عدداً من المحادثات الهاتفية مع نظرائه من الشرق الأوسط"، وأنه "سيجري المزيد في وقت لاحق لمناقشة الوضع في إسرائيل وقطاع غزة".
وإضافة إلى رئيسي، أجرى بوتين اتصالات بكل من الرؤساء السوري بشار الأسد، والفلسطيني محمود عباس، والمصري عبد الفتاح السيسي. كذلك اتصل بنظيره الأمريكي جو بايدن.
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أجرى اتصالاً بالرئيس الفلسطيني محمود عباس قال فيه إن "موقف بريطانيا من أن حركة حماس لا تتحدث باسم الشعب الفلسطيني لا يزال قائماً".
وقال مكتب سوناك إن الأخير اتفق مع عباس على أنه "يتعين على المجتمع الدولي أن يكثف جهوده لكسر دائرة العنف في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة".
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصل برئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، وقالت الرئاسة التركية إن أردوغان قال لسوناك إنه يتعين على الدول الغربية الامتناع عن اتخاذ "خطوات استفزازية" فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وفي منشور عبر منصة "إكس" أضافت الرئاسة التركية أن الرئيس أردوغان اتصل بنظيره الإيراني إبراهيم رئيسي وأن الجانبين بحثا "الخطوات المحتملة التي يمكن أن تتخذها الدولتان لإنهاء القتال بين القوات الإسرائيلية والمسلحين الفلسطينيين".
وحسب مكتب الرئاسة التركية فقد أعلن أردوغان أن بلاده تعمل على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة. ودعا مجددا إلى عدم اتخاذ أي خطوات قد تؤدي إلى تفاقم الوضع.