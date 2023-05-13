لـ 3 أشهر.. سوريا تمدد إذن استخدام معبرين إضافيين لإدخال المساعدات

لـ 3 أشهر.. سوريا تمدد إذن استخدام معبرين إضافيين لإدخال المساعدات

رويترز
رويترز

قال مسؤول سوري اليوم السبت، إن دمشق مددت إذنا للأمم المتحدة باستخدام معبرين حدوديين إضافيين لإدخال المساعدات للمتضررين من الزلزال لمدة ثلاثة أشهر أخرى.

وقال بسام صباغ، مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة في تغريدة على موقع "تويتر"، إن بلاده قررت "تمديد الإذن الذي منحته للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة باستخدام معبري باب السلامة والراعي لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 13 من شهر أغسطس/آب".

لـ 3 أشهر.. سوريا تمدد إذن استخدام معبرين إضافيين لإدخال المساعدات
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ووافق الرئيس السوري بشار الأسد في البداية على فتح المعبرين لمدة ثلاثة أشهر بدءا من 13 فبراير/شباط، بعد أسبوع من الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص في تركيا وسوريا.

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