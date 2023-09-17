إصابة 5 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي عند حدود غزة
أصيب 5 فلسطينيين على الأقل بجراح مختلفة إثر مواجهات اندلعت مساء اليوم الأحد، بين القوات الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين عند الحدود الشرقية لقطاع غزة.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة: "استقبلت مستشفيات القطاع اليوم 5 إصابات بجراح مختلفة، إثر تعرضهم لرصاص الجيش الإسرائيلي خلال المظاهرات عند الحدود الشرقية لقطاع غزة".
كما أصيب مصور صحفي إصابة مباشرة في قدمه بقنبلة غاز تم إلقاؤها خلال المظاهرات شرق جباليا.
وتظاهر مئات الفلسطينيين عند ثلاث نقاط متفرقة على طول الشريط الحدودي مع إسرائيل، وهي جباليا وخان يونس ورفح، وذلك استجابة لدعوة أطلقتها مجموعات من شباب اللجان الشعبية غير الحكومية للتنديد بسياسة السلطات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى.
وأفاد الإعلام الإسرائيلي عن قيام مجموعة من الشباب الفلسطينيين بتفجير بوابة مغلقة بمنطقة ملكة، في محاولة لفتحها واقتحامها.
وقال موقع "حدشوت يسرائيل": "قبل قليل تم تفجير بوابة ملكة في السياج على حدود قطاع غزة من قبل وحدات من حماس والجهاد".
وأضافت "إذا لم ترد الحكومة الإسرائيلية بقوة على ما حدث اليوم على حدود غزة، فسيكون هناك الآلاف في الأسبوع المقبل، مما سيؤدي إلى تصعيد واسع النطاق".
وتشهد المناطق الحدودية بين إسرائيل وقطاع غزة مواجهات يومية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي المتواجد عند نقاط الحدود، بعد أن دعت اللجان الشعبية ولجنة مخيمات العودة، الفلسطينيين للتظاهر قرب السياج الأمني تنديدًا بالسياسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.