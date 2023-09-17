إصابة 5 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي عند حدود غزة

أصيب 5 فلسطينيين على الأقل بجراح مختلفة إثر مواجهات اندلعت مساء اليوم الأحد، بين القوات الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين عند الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة: "استقبلت مستشفيات القطاع اليوم 5 إصابات بجراح مختلفة، إثر تعرضهم لرصاص الجيش الإسرائيلي خلال المظاهرات عند الحدود الشرقية لقطاع غزة".

كما أصيب مصور صحفي إصابة مباشرة في قدمه بقنبلة غاز تم إلقاؤها خلال المظاهرات شرق جباليا.

وتظاهر مئات الفلسطينيين عند ثلاث نقاط متفرقة على طول الشريط الحدودي مع إسرائيل، وهي جباليا وخان يونس ورفح، وذلك استجابة لدعوة أطلقتها مجموعات من شباب اللجان الشعبية غير الحكومية للتنديد بسياسة السلطات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى.