ليبيا.. 12 قتيلا في اشتباكات ونجاة آمر كتيبة "55 مشاة" من محاولة اغتيال

شهدت ليبيا توترًا أمنيًا جديدًا بعد فشل محاولة اغتيال آمر كتيبة "55 مشاة"، معمر الضاوي، فجر الأحد، في منطقة المعمورة بورشفانة، ما أسفر عن مقتل 12 مسلحًا.

وأكد مسؤول مكتب الإعلام في الكتيبة، محمد مسيب، أن عناصر الكتيبة تصدوا للهجوم خلال اشتباكات استمرت نحو نصف ساعة، عادت بعدها الأوضاع إلى الاستقرار.

وأوضح مسيب أن مسلحين هاجموا رتلاً تابعًا للكتيبة في منطقة المعمورة بورشفانة أثناء محاولتهم الوصول إلى مقر سكن آمر الكتيبة.

وذكرت مصادر أمنية أن عناصر الكتيبة ردّوا على مصادر النيران مباشرة، ما أسفر عن اشتباكات استمرت قرابة نصف ساعة، قُتل خلالها 12 من المهاجمين، من دون تسجيل أي إصابات في صفوف عناصر الكتيبة، بحسب ما ذكرت "بوابة الوسط" الإخبارية.

وأكد مسيب أن الوضع الآن مستقر والحياة عادت إلى طبيعتها في منطقة المعمورة، التي شهدت فجر اليوم مواجهة مسلحة.

أخبار ذات علاقة اصطفافات ومعارك نفوذ.. هل تصمد خارطة تيتيه أمام فرقاء ليبيا؟

يُذكر أن منطقة ورشفانة شهدت أواخر يوليو/تموز الماضي اشتباكات مسلحة أسفرت عن مقتل أحد قادة التشكيلات المسلحة مع 5 من أفراد عائلته، في نزاع بين عائلتي اللفع والهدوي بمنطقة أولاد عيسى.

وأسفر الاشتباك حينها عن مقتل رمزي اللفع، وكل من حاتم ورضا اللفع، بالإضافة إلى علاء وعماد عادل الهدوي.