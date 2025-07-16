إسرائيل تضرب أهدافا للجيش السوري في السويداء وتعزز قواتها على الحدود

قالت القناة الـ12 الإسرائيلية اليوم الأربعاء، إن سلاح الجو قصف أهدافًا تابعة للنظام السوري في السويداء.

وأفادت مصادر إعلامية سورية بسقوط قتلى ومصابين من قوات الأمن في قصف مسيرة إسرائيلية سيارة للأمن العام في السويداء.

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وفي تطور جديد، قالت إذاعة عبرية إن الجيش الإسرائيلي دفع بسريتين إضافيتين للحدود مع سوريا إلى جانب سرية أخرى دفع بها أمس.

وأضافت الإذاعة أن هذه الخطوة تأتي في سياق تعزيز القوات عند الحدود خشية اقتحام دروز من إسرائيل السياج الحدودي.

ويأتي ذلك في وقت هدد فيه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بمواصلة مهاجمة قوات النظام السوري حتى انسحابها من السويداء.

وقال إن الجيش الإسرائيلي "سيرفع قريبًا مستوى الردود ضد النظام السوري إذا لم يتم استيعاب الرسالة"، بحسب "رويترز".

وذكر كاتس، الأربعاء، أن على الحكومة السورية أن تدع الدروز وشأنهم وأن تسحب قواتها من مدينة السويداء في جنوب سوريا.

وأضاف في بيان صادر عن مكتبه "يجب على النظام السوري أن يترك الدروز في السويداء وشأنهم، وأن يسحب قواته" منها.

وشدد بالقول: "كما أوضحنا وحذرنا سابقًا، إسرائيل لن تتخلى عن الدروز في سوريا، وستُنفّذ سياسة نزع السلاح التي قررناها".