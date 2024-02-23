ماذا وراء تجدد العمليات العسكرية الإسرائيلية بحي الزيتون شرقي غزة؟

أعاد الجيش الإسرائيلي مجددا اجتياح حي الزيتون شرق مدينة غزة، ونفذ عمليات عسكرية فيه، فيما طالب السكان بإخلاء الحي والتوجه نحو منطقة المواصي جنوب القطاع.

وخلال الأيام الماضية، دعا الجيش الإسرائيلي سكان مناطق الزيتون والتركمان التوجه نحو منطقة المواصي جنوباً، باعتبار أن هذه المنطقة تقع ضمن نطاق العمليات العسكرية الخطرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء، بأنه "قتل عشرات المسلحين في حي الزيتون"، بموازاة معارك قوية شارك فيها سلاح الطيران، مشيرا إلى استهداف بنى تحتية تابعة لحركة حماس، ونقاط مراقبة ومستودعات ذخيرة تحت الأرض.

وتثير عودة النشاط العسكري الإسرائيلي في حي الزيتون بعد أسابيع من الانسحاب منه، تساؤلات حول أهمية المنطقة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي وجناحيهما المسلحين، خاصة مع تأكيد الجيش الإسرائيلي توجيه ضربات لأهداف نوعية في الحي.

أكبر أحياء غزة

ويعد الزيتون، أحد أكبر أحياء مدينة غزة من حيث المساحة وثاني أكبرها من حيث عدد السكان، ويقع في قلب المدينة القديمة، ويحتل نصفها الجنوبي تقريباً، وأطلق عليه هذا الاسم نسبة لكثرة أشجار الزيتون فيه، والتي تغطي معظم أراضيه الجنوبية.

ويقطن الحي نحو 78 ألف نسمة، وهو من بين أعلى الأحياء كثافة في العالم، فيما تعطي المساحات الواسعة لأشجار الزيتون التي يحتضنها الحي ميزة عسكرية، علاوة على أنه مسقط رأس عدد من قادة حماس والجهاد.

وللحي أهمية استراتيجية كونه المدخل الرئيس لمدينة غزة من الجهة الجنوبية، كما أنه يقع على الحدود الشرقية مع إسرائيل؛ ما يعني أنه يشكل نقطة انطلاق للعمليات العسكرية لحماس والجهاد الإسلامي ضد إسرائيل.

معقل عسكري وأمني

ويرى الخبير في الشأن الإسرائيلي، سهيل كيوان، أن "حي الزيتون يمثل أحد معاقل حركتي حماس والجهاد الإسلامي؛ وهو ما يجعل إسرائيل تركز عليه بشكل كبير خلال حربها ضد الفصائل المسلحة".

وقال كيوان، في حديث لـ"إرم نيوز"، إن "الحركتين وعلى مدار السنوات الماضية عززتا تواجدهما العسكري والأمني في الحي، خاصة وأنه قريب جداً من الحدود مع إسرائيل، ومن أهم نقاط الانطلاق لتنفيذ عمليات عسكرية وإطلاق صواريخ".

وبين بأن طبيعة الحي سواء من حيث الكثافة السكانية أو العدد الكبير للأراضي الزراعية، يجعله مناسبا من الناحية العسكرية، لافتا إلى أن حماس والجهاد عززتا قوتيهما خلال السنوات الماضية بالحي.