"أُغلق باب الحافلة في وجه المنفذين".. تفاصيل جديدة عن هجوم القدس

كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الإثنين، تفاصيل جديدة حول هجوم القدس الذي نفذه فلسطينيان استهدفا حافلة نقل عام.

وذكرت الصحيفة أنه، وفقًا للشهادات التي جُمعت من موقع الحادث، حاول المنفذان الصعود إلى الحافلة، لكن السائق أغلق الأبواب في وجهيهما، مضيفة أنهما "واصلا إطلاق النار، حتى تدخل جندي ومدني كانا في الموقع، وأطلقا النار عليهما، وتمكنا من تحييدهما على بُعد حوالي 50 مترًا من موقف الحافلات المزدحم".

بن غفير ونتنياهو في الموقع

بعد الهجوم بوقت قصير، وصل وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كلٌ على حدة، إلى موقع الحادث.

وفي حديثه للصحفيين، قال نتنياهو إن إسرائيل "تخوض حربًا شرسة على جبهات متعددة ضد الإرهاب"، وفق تعبيره.ووفقًا لتقرير الصحيفة، يُعتقد أن الهجوم سبقه جمع معلومات دقيقة.

وأشارت إلى أن قوات الشرطة وجهاز الأمن العام "الشاباك" شرعا في جمع الأدلة وتدقيقها بالتوازي مع عمليات إضافية في الموقع، بما في ذلك تعقب سيارة.

اعتقال عائلات المنفذين

وأضافت أن "الأدلة تشير إلى أن المنفذين خرجا من سيارة، وهما من سكان الضفة الغربية. وبعد تحديد هويتهما، بدأت قوات الشرطة وجيش الدفاع الإسرائيلي عملية اعتقال أفراد عائلتيهما".

من جهته، صرح المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، أرييه دورون، للصحيفة قائلاً: "نحن منتشرون على نطاق واسع في القدس ومحيطها، وقد أمر المفوض برفع مستوى التأهب في جميع المناطق، ونشر أكبر عدد ممكن من ضباط الشرطة في الميدان".