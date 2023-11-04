مع دخول الحرب مرحلة جديدة.. ضغوط على إسرائيل بشأن الضحايا المدنيين

وأشارت إلى أن مسؤولا عسكريا إسرائيليا رفيعا، أعرب عن ثقته بأن القوات العسكرية الإسرائيلية سوف تسيطر على غزة، وأنها تمكنت من قتل المئات من مسلحي حماس، حسب مزاعمه.

وبينت الصحيفة الأمريكية أنه مع تحول الرأي العام العالمي بشكل كبير ضد إسرائيل، أبدى المسؤول العسكري ذاته شكوكه بأن القوات الإسرائيلية سيكون لديها الوقت الكافي للقضاء على كافة قوات حماس، وهي مهمة يقول القادة الإسرائيليون إنها قد تستغرق شهورًا طويلة.

بموازاة ذلك، تقول الصحيفة إن القادة الإسرائيليين لا يقدمون سوى القليل من التفاصيل عن حملتهم العسكرية ضد حماس، رغم مزاعمهم بتحقيق مكاسب واضحة وصريحة على الأرض ضد مسلحي الحركة، وتطويقهم غزة بأكملها.

تقدم كبير

ولكن كشفت مقابلات مع كبار المسؤولين العسكريين، الذين رفضوا الإفصاح عن هوياتهم، عن إحراز تقدم كبير ضد مجموعة من المقاتلين الأشداء في حماس.

وبحسب رواياتهم، "يتقدم الجنود الإسرائيليون بثبات نحو مدينة غزة، ويواجهون في طريقهم مقاتلي حماس الذين يخرجون من الأنفاق للانقضاض على الجنود.. حماس استخدمت سابقًا هذه التكتيكات في حروبها السابقة ضد القوات الإسرائيلية، وقد أثبتت فعاليتها في إبطاء تقدم الجنود الإسرائيليين.. ولكن هذه المرة الوضع مختلف، فهجوم السابع من أكتوبر جعل القادة العسكريين الإسرائيليين يندفعون بقوة نحو الاشتباك مع العدو، دون خوف من المخاطرة"، وفق الصحيفة.

وحسب روايات المسؤولين العسكريين، انهارت بعض قيادات حماس، ورغم ذلك، ما زال بعض مسلحي الحركة في مناطق متعددة يقاتلون بضراوة ضد القوات الإسرائيلية المتقدمة.. وهناك أيضًا الكثير من المقاتلين لا يزالون داخل الأنفاق، وكذلك كبار قادة الحركة، فيما تعكس الروايات تقديرات الجانب الإسرائيلي بأن قيادة حماس الآن في حالة من الفوضى الكبيرة بعد قطع الإنترنت والاتصالات عن غزة، وفقا للصحيفة.

حماس مستمرة بالتحدي

رغم كل هذا، تقول الصحيفة، إن العملية لم تحقق حتى الآن واحدًا من أهم أهدافها، وهو الضغط على حماس، وإجبارها على التفاوض بشأن إطلاق سراح أكثر من 200 من الرهائن المحتجزين لديها أو حتى تمكين إسرائيل من إنقاذهم بواسطة عملية عسكرية خاصة.

وتابعت الصحيفة قائلة إن "قادة حماس السياسيين لا يزالون يتحدثون بنبرة من التحدي واضحة، ويتعهد بعضهم بمواصلة القتال ضد إسرائيل حتى القضاء عليها.. وبينما أكدت الحركة مقتل بعض قادتها من ذوي المرتبات المتوسطة والعليا في الهجمات الإسرائيلية، إلا أنها ترفض المزاعم الإسرائيلية بقتل قياديين كبار آخرين".

وبعد ثلاثة أيام متوالية من القصف الإسرائيلي لمنطقة جباليا شمال غزة، وسقوط قرابة 1000 من المدنيين بين قتيل وجريح، وارتفاع حصيلة أعداد الضحايا المدنيين في مناطق أخرى من غزة، تزايدت المطالبات في جميع أنحاء العالم بوقف إطلاق النار، وفق الصحيفة.

ولفتت إلى تكرار الوزير بلينكن دعوات الرئيس الأمريكي جو بايدن لإيقاف الحملة العسكرية لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين، وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين وإخلائهم من غزة.