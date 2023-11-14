تقرير: نقطة التحول تقترب بين حزب الله وإسرائيل

وحذَّر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الأحد، من أن "ما نفعله في غزة يمكننا أن نفعله أيضًا في بيروت إذا تجاوز حزب الله خطًا أحمر" بمعنى آخر، يمكن لإسرائيل أن تقصف العاصمة اللبنانية بشكل مكثف، وفق التقرير.

ولم يحدد غالانت الحد الأقصى الذي يجب على الحزب الموالي لإيران ألا يتجاوزه تحت أي ظرف من الظروف.

وأضاف التقرير أن "التوتر يستمرّ في التصاعد، لدرجة أن عدد الإنذارات في شمال إسرائيل كان، يوم الأحد الماضي، للمرة الأولى منذ بدء الحرب، في 7 تشرين الأول/أكتوبر، أعلى من تلك المسجلة في الجنوب بالقرب من قطاع غزة".

وتطلق ميليشيات حزب الله الصواريخ، والصواريخ المضادة للدبابات، والمسيَّرات، وتم إجلاء عشرات الآلاف من سكان المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود كإجراء احترازي.

وعلى الجانب اللبناني، بدأ المدنيون بمغادرة المناطق التي تعد خطيرة باللجوء إلى الشمال، في حين ألقى الجيش الإسرائيلي منشورات لتسريع عملية النزوح الجماعي.

وفي بداية الحرب اقتصرت الاشتباكات على المناوشات، لكن القوات الجوية الإسرائيلية أصبحت في الأيام الأخيرة تنفذ ضربات أعمق بكثير في لبنان، في حين بدأ حزب الله يكثف هجماته، وفق ما يشير إليه التقرير.

وفي الوقت نفسه، تستمر الخسائر البشرية في الارتفاع، وأسفرت الأعمال القتالية الإسرائيلية عن مقتل 80 شخصًا في الجانب اللبناني، من بينهم 71 عضوًا في "حزب الله"، بينما قُتل 4 جنود إسرائيليين ومدنيين اثنين، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.