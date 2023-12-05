مقتل جندي لبناني بقصف إسرائيلي على العديسة
قال الجيش اللبناني في بيان، اليوم الثلاثاء، إن جنديًّا لبنانيًّا قتل وأصيب ثلاثة آخرون جراء قصف إسرائيلي قرب قرية في جنوب لبنان قرب الحدود مع إسرائيل.
وذكر الجيش اللبناني في بيان نشره على موقع (إكس) أن الجيش الإسرائيلي استهدف مركزًا عسكريًّا في منطقة النبي عويضة - العديسة في جنوب البلاد؛ ما تسبب بمقتل عنصر منه وإصابة ثلاثة، نقلوا لتلقي العلاج في المستشفيات.
ومنذ الثامن من أكتوبر الماضي، تدور اشتباكات متقطعة بين الجيش الإسرائيلي وميليشيات حزب الله على الحدود جنوب لبنان.
وتقول الميليشيا إنها تقصف مواقع إسرائيلية ردًّا على قصف قطاع غزة الذي يرزح تحت وطأة حرب مدمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي، خلفت عشرات آلاف القتلى والجرحى، وأزمة إنسانية شديدة.