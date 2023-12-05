مقتل جندي لبناني بقصف إسرائيلي على العديسة

قال الجيش اللبناني في بيان، اليوم الثلاثاء، إن جنديًّا لبنانيًّا قتل وأصيب ثلاثة آخرون جراء قصف إسرائيلي قرب قرية في جنوب لبنان قرب الحدود مع إسرائيل.

وذكر الجيش اللبناني في بيان نشره على موقع (إكس) أن الجيش الإسرائيلي استهدف مركزًا عسكريًّا في منطقة النبي عويضة - العديسة في جنوب البلاد؛ ما تسبب بمقتل عنصر منه وإصابة ثلاثة، نقلوا لتلقي العلاج في المستشفيات.