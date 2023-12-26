نجاة 4 أطفال بأعجوبة بعد غارة إسرائيلية قضت على والديهم ودمرت منزلهم

نجا 4 أطفال من عائلة درويش بأعجوبة بعد غارة جوية إسرائيلية طالت منزلهم الواقع في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قضت على والديهم ودمرت منزلهم، وفقًا لما أبلغ شاهد عيان "إرم نيوز".

وقال محمد درويش: "كُنت في بيتي عندما سمعت انفجارًا هائلًا هزّ أركانه، إذ بدأت الشظايا بالتطاير وزجاج النوافذ يتحطم، فخرجت من منزلي وفوجئت بأن الغارة استهدفت بناية تعود لأحد أقربائنا".

وأشار، في حديثه لـ"إرم نيوز"، إلى أن "المشهد كان مأساويًا، إذ إن البناية المكونة من عدة طوابق ومكتظة بالمدنيين سوّتها الطائرات الحربية الإسرائيلية بالأرض".

وأكد درويش أنه رغم أن "شكل البناية المحطمة كان لا يوحي بوجود أحد حي أسفلها"، إلا "أننا بدأنا باستخدام أضواء الهواتف الخلوية لإجلاء الجرحى من تحت الركام وسط ظلام دامس جراء انقطاع الكهرباء"، وذلك في ظل تأخر طواقم الدفاع المدني، ووجود جثث متفحمة في المكان.