بغطاء جوي.. توغل إسرائيلي ضخم في ريف القنيطرة

توغلت القوات الإسرائيلية صباح اليوم الاثنين في قرية كرنجة بريف القنيطرة، بقوة قوامها قرابة 100 جندي مدعومين بـ 20 عربة عسكرية، ترافقهم طائرات استطلاع حلقت بكثافة في أجواء المنطقة.

أخبار ذات علاقة سوريا.. توغل إسرائيلي مزدوج في ريفي القنيطرة الشمالي والجنوبي

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فأن القوات الإسرائيلية اعتقلت شاباً من أبناء القرية واقتادته إلى جهة مجهولة، عقب عملية الاقتحام.

ونفّذت القوة حملة مداهمة وتفتيش استهدفت عدداً من منازل المدنيين، تخللتها اعتداءات على الأهالي، قبل أن تنسحب بعد ساعات من انتشارها داخل القرية.

ويوم أمس، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان وصول قوة إسرائيلية مؤلفة من خمس سيارات عسكرية تحمل حوالي 25 جندياً إلى قرية الصمدانية الشرقية في ريف القنيطرة، في حين قامت عناصر القوة بتنفيذ عمليات تفتيش على خمسة منازل في القرية، قبل أن تنسحب باتجاه مواقعها في مناطق القنيطرة المدمرة.