الجيش الإسرائيلي يكشف الأهداف التي ضربها في جنوب سوريا (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه وجّه ضربات ضد "أهداف عسكرية تابعة للنظام السوري" في جنوبي سوريا.

وقال الناطق بالعربية باسم الجيش أفيخاي أدرعي، إن طائرات سلاح الجو، وبتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات، شنَّت غارات ضد أهداف عسكرية للنظام السوري في منطقة جنوب سوريا".

وأضاف: "خلال الساعات الماضية، تم استهداف بعض الآليات المدرعة والمسلحة بالرشاشات الثقيلة والوسائل القتالية والتي كانت تتحرك نحو منطقة السويداء".

ووفق البيان فقد هاجم الجيش أيضا "مرابض إطلاق نار، ومستودعات أسلحة، وأهدافاً عسكرية أخرى تابعة للنظام السوري في جنوب سوريا".

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وأشار في بيان عبر منصة "إكس" أن الجيش الإسرائيلي يواصل "مراقبة التطورات والأنشطة المرتكبة ضد المواطنين الدروز في منطقة جنوب سوريا، وبناءً على توجيهات المستوى السياسي يهاجم في المنطقة، ويستعد للسيناريوهات المتنوعة".

وكانت وزارة الصحة السورية أعلنت أن حصيلة الغارات الإسرائيلية على دمشق ارتفعت إلى 3 قتلى، و34 جريحاً.