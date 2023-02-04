إصابة 13 فلسطينيًا في مداهمة للجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية
أصيب 13 فلسطينيا، واعتقل آخرون اليوم السبت، في عملية عسكرية جديدة نفذها الجيش الإسرائيلي بحثًا عن مطلوبين له في مخيم عقبة جبر الواقع بمدينة أريحا في الضفة الغربية المحتلة.
ووفق مصادر طبية فلسطينية رسمية، فقد "أصيب 13 مواطنًا، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم عقبة جبر بأريحا، ثلاث إصابات منها وصفت بالحرجة".
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في تصريحات مقتضبة لها، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي أعاقت دخول الكوادر الطبية والصحية إلى مدينة أريحا، أثناء توجههم لعملهم في مستشفى أريحا الحكومي؛ للتعامل مع الإصابات هناك".
واقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي المخيم، صباح اليوم، حيث حاصرت أحد المنازل التي تحصن بها مسلحون فلسطينيون.
وفور اقتحام المخيم، اندلعت اشتباكات عنيفة بين المسلحين الفلسطينيين، وقوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي التي أطلقت الرصاص المعدني بكثافة، قبل أن تعتقل بعض المطلوبين.
كما اعتقل الجيش الإسرائيلي عددًا من المواطنين الفلسطينيين عقب اقتحام المخيم، قبل أن ينسحب من المكان مخلفًا دمارًا كبيرًا في بعض المنازل التي تحصن بها المسلحون.
وأظهرت مقاطع الفيديو التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خرابًا كبيرًا في ممتلكات المواطنين الفلسطينيين، حيث هدم الجيش الإسرائيلي جزءًا من أحد المنازل.
من جانبها، ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن الجيش الإسرائيلي اعتقل مجموعة من الفلسطينيين بينهم مشتبه بهما بتنفيذ عملية إطلاق النار تجاه مطعم إسرائيلي، السبت الماضي، مشيرة إلى أنه تم نقل المعتقلين لجهاز "الشاباك" للتحقيق معهم، وفق قناة "كان" العبرية.
ومنذ عدة أيام ينفذ الجيش الإسرائيلي اقتحامات متكررة لمدينة أريحا، حيث حاصرت قوات كبيرة من الجيش المدينة، منذ يوم السبت الماضي، ونصبت الحواجز العسكرية؛ بحثًا عن المسلحين الفلسطينيين الذين قالت إنهم أطلقوا النار تجاه مطعم إسرائيلي.