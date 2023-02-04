إصابة 13 فلسطينيًا في مداهمة للجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية

أصيب 13 فلسطينيا، واعتقل آخرون اليوم السبت، في عملية عسكرية جديدة نفذها الجيش الإسرائيلي بحثًا عن مطلوبين له في مخيم عقبة جبر الواقع بمدينة أريحا في الضفة الغربية المحتلة.



ووفق مصادر طبية فلسطينية رسمية، فقد "أصيب 13 مواطنًا، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم عقبة جبر بأريحا، ثلاث إصابات منها وصفت بالحرجة".