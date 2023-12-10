"جيروزاليم بوست": "الجنائية الدولية" تثير مخاوف إسرائيل بسبب الحرب على غزة

واجهت إسرائيل سلسلة من التحديات المرتبطة بالمحكمة الجنائية الدولية، في قضايا تم طرحها قبل فترة طويلة من الحرب والتطورات الحالية، فيما كثرت الدعاوى التي رُفعت من جهات عدة، ضد الدولة العبرية، بعد حرب غزة.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست"، يشكل موقف المحكمة الجنائية الدولية عقبة هائلة أمام إسرائيل، أدت إلى حدوث مناقشات حكومية شاملة، شملت وزارات متعددة والجيش الإسرائيلي ومجلس الأمن القومي، بقيادة شخصيات إسرائيلية بارزة، وهو ما يدل على خطورة الوضع.

وبينما امتنع المسؤولون المعنيون عن التعامل مع وسائل الإعلام، إلا أن المعلومات التي حصلت عليها الصحيفة أكدت أن الارتفاع الأخير في الدعاوى المتعلقة بسقوط ضحايا من الفلسطينيين أثناء عمليات الجيش الإسرائيلي ستؤدي إلى تكثيف تركيز المحكمة الجنائية الدولية على إسرائيل.

ورغم المبررات المحتملة في البروتوكولات الدولية، فإن العدد غير المسبوق من الضحايا المدنيين الفلسطينيين أثار المخاوف، خاصة مع إعراب الولايات المتحدة (الحليف الرئيس لإسرائيل) عن عدم ارتياحها إزاء الوضع.