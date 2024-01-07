إسرائيل تطلق أكبر منطاد في العالم لرصد تحركات حزب الله

أطلق الجيش الإسرائيلي أكبر منطاد مراقبة من نوعه في العالم لرصد مختلف التهديدات القادمة من الجنوب اللبناني، خاصة ميليشيات حزب الله.

ومنطاد التجسس المتطور "سكاي ديو"، الذي يبلغ طوله 117 متراً، ويزن عدة آلاف كيلوغرامات، دخل إلى الخدمة، اليوم الأحد، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.

وبحسب "القناة 12" الإسرائيلية، فإن هذا المنطاد "هو أحد أكبر أنظمة مناطيد المراقبة في العالم، الذي يعمل على الكشف والإنذار بعيد المدى، وهو جزء من نظام الكشف والدفاع المتعدد لإسرائيل".

وقال موقع "The Times of Israel" إن سكانا في شمال إسرائيل وجنوب لبنان رصدوا المنطاد العملاق، والذي ظل خارج الخدمة خلال العام ونصف العام الماضيين".