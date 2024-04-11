"أشهر أسواق غزة".. قتلى وجرحى إثر قصف "سوق فراس" (فيديو)

قُتل 8 فلسطينيين على الاٌقل، وأصيب 20 آخرون مساء اليوم الخميس، إثر قصف الجيش الإسرائيلي لسوق فراس الشعبي في مدينة غزة، والذي يعد من أشهر وأعرق أسواق القطاع.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن الحصيلة مرشحة للارتفاع نتيجة وجود عدد من الفلسطينيين تحت أنقاض المباني المدمرة في السوق.

وقالت إن الطائرات الإسرائيلية استهدفت سوق فراس الشعبي بصاروخين على الأقل، ودمرت المنشآت والمصالح التجارية وبسطات الباعة، وألحقت أضرارا كبيرة بالسوق.

وبث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر لحظة قصف الطائرات الإسرائيلية للسوق.