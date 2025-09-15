سوريا تضبط كميات ضخمة من الأسلحة كانت معدة للتهريب (صور)

ضبطت وزارة الداخلية السورية، بالتعاون مع وزارة الدفاع، كميات كبيرة من الأسلحة المتنوعة، الثقيلة والخفيفة، إلى جانب ذخائر مختلفة الأنواع، كانت معدّة للتهريب خارج البلاد.

ووفق بيان لوزارة الداخلية على "إكس"، اليوم الاثنين، جاء ضبط الأسلحة خلال عملية أمنية في ريف دمشق الغربي، وذلك في إطار الجهود الوطنية الهادفة إلى مكافحة تهريب السلاح وحصره بيد الدولة.

ووفق وكالة "سانا"، أكدت وزارة الداخلية استمرار التنسيق مع وزارة الدفاع لتعزيز الأمن والاستقرار في جميع مناطق سوريا، ومنع أي محاولات لتهريب أو تداول الأسلحة خارج إطار الدولة.