حزب الله يشن قصفه الأعنف على إسرائيل وصواريخه تصل طبريا

شنت ميليشيا حزب الله صباح اليوم، قصفها الأعنف على إسرائيل منذ بدء الاشتباكات بين الطرفين في السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الميليشيا أطلقت اليوم أكثر من 100 صاروخ من مناطق جنوبي لبنان نحو الجليل، مشيرة إلى أن صافرات الإنذار دوت في كل الشمال الإسرائيلي.

وأكدت الإذاعة، أن الصواريخ التي أطلقتها ميليشيا حزب الله وصلت اليوم إلى مدينة طبريا.

من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي أن أكثر من 90 مقذوفا أطلقت اليوم من جنوب لبنان تجاه الأراضي الإسرائيلية، مؤكدا أن قصف حزب الله هو الأعنف والأكثر كثافة منذ بدء الحرب في غزة.

وقال إن إطلاق الصواريخ من لبنان تسبب في اشتعال حرائق في مناطق عديدة.

ويأتي هذا التصعيد من قبل ميليشيا حزب الله، ردا على مقتل القيادي البارز في الميليشيا طالب سامي عبدالله، في غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في بلدة "جويا" قضاء "صور" بجنوبي لبنان.

ونعت ميليشيا حزب الله، في بيان لها، مقتل طالب سامي عبدالله، ويطلق عليه "الحاج أبوطالب"، قائلة إنه قتل في غارة إسرائيلية على قرية "جويا".