تصريح "ضبابي" لقيادي في حماس عن عدد الرهائن الإسرائيليين "الأحياء"

أدلى قيادي في حركة حماس بتصريح "ضبابيّ" حول عدد المحتجزين الإسرائيليين الذين ما زالوا على قيد الحياة حاليًّا لدى الحركة.

وقال القيادي أسامة حمدان في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن "لا أحد لديه أي فكرة" عن عدد المحتجزين الأحياء.

وأضاف حمدان أن أي اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة يجب أن يتضمن ضمانات بوقف دائم لإطلاق النار، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة.

وأشار إلى أن "الاقتراح الأخير المطروح على الطاولة لا يلبي مطالب حماس بإنهاء الحرب".

وقال إن حماس بحاجة إلى "موقف واضح من إسرائيل لقبول وقف إطلاق النار والانسحاب الكامل من غزة والسماح للفلسطينيين بتحديد مستقبلهم بأنفسهم، وإعادة الإعمار، ورفع الحصار. ونحن مستعدون للحديث عن صفقة عادلة بشأن تبادل الأسرى".

وأضاف حمدان أن مدة وقف إطلاق النار كانت قضية رئيسية بالنسبة لحماس التي تشعر بالقلق من أن إسرائيل ليس لديها أي نية لمتابعة المرحلة الثانية من الصفقة.