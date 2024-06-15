بايدن يرسل "مبعوثا كبيرا" لمنع الحرب بين إسرائيل وحزب الله
يصل عاموس هوشستين، مبعوث الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى إسرائيل، يوم الاثنين، في محاولة لمنع التصعيد الأخير بين إسرائيل و"حزب الله" من التحول إلى حرب شاملة، وفق ما كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي.
ونقل الموقع عن مسؤوليْن إسرائيلييْن أنّ زيارة المبعوث الأمريكي، الذي وصفه بـ "الكبير"، تأتي في سياق "الجهود الحساسة للغاية" من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وسط مخاوف من استمرار التوتر بين إسرائيل والميليشيا اللبنانية؛ ما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإقليمية.
وتتبادل إسرائيل إطلاق النار مع "حزب الله" بشكل شبه يومي، منذ 8 أكتوبر الماضي، لكن التوترات اشتدت أخيرا؛ إذ شنت إسرائيل غارة جوية، الثلاثاء، أسفرت عن مقتل قيادي بارز في "حزب الله" ببلدة جوايا، في حين ردت الميليشيا اللبنانية بإطلاق نحو 400 صاروخ وطائرة من دون طيار على أهداف شمالي إسرائيل.
ونقل "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي ومصدر مطلع، لم يسمّهما، قولهما إنه من المتوقع أن يلتقي هوكستين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت؛ من أجل تهدئة التوترات بين إسرائيل و"حزب الله"، وحث المسؤولين الإسرائيليين على عدم القيام بـ "غزو بري محدود" في لبنان.
وقال المصدر المطلع إن هوكستين "قد يسافر أيضا إلى بيروت" لإجراء محادثات مع المسؤولين اللبنانيين.
وبحسب "أكسيوس"، فقد أكد مسؤولون أمريكيون أنّ "منع العنف على الحدود الإسرائيلية اللبنانية من التحول إلى حرب، أصبح أولوية ملحة لدى البيت الأبيض، وفي المرتبة الثانية بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة".
وبالتوازي مع ذلك، قال مسؤولون إسرائيليون إن وفدا إسرائيليا رفيع المستوى سيصل الخميس المقبل، برئاسة وزير الشؤون الاستراتيجية في حكومة نتنياهو، رون ديرمر، ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي، إلى البيت الأبيض؛ لإجراء محادثات بشأن لبنان وغزة، والبرنامج النووي الإيراني، وفق "أكسيوس".