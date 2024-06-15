بايدن يرسل "مبعوثا كبيرا" لمنع الحرب بين إسرائيل وحزب الله

يصل عاموس هوشستين، مبعوث الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى إسرائيل، يوم الاثنين، في محاولة لمنع التصعيد الأخير بين إسرائيل و"حزب الله" من التحول إلى حرب شاملة، وفق ما كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي.

ونقل الموقع عن مسؤوليْن إسرائيلييْن أنّ زيارة المبعوث الأمريكي، الذي وصفه بـ "الكبير"، تأتي في سياق "الجهود الحساسة للغاية" من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وسط مخاوف من استمرار التوتر بين إسرائيل والميليشيا اللبنانية؛ ما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإقليمية.

وتتبادل إسرائيل إطلاق النار مع "حزب الله" بشكل شبه يومي، منذ 8 أكتوبر الماضي، لكن التوترات اشتدت أخيرا؛ إذ شنت إسرائيل غارة جوية، الثلاثاء، أسفرت عن مقتل قيادي بارز في "حزب الله" ببلدة جوايا، في حين ردت الميليشيا اللبنانية بإطلاق نحو 400 صاروخ وطائرة من دون طيار على أهداف شمالي إسرائيل.