النونو: إسرائيل تريد نزع سلاح السلطة الفلسطينية وليس "حماس"

قال القيادي في حركة "حماس" طاهر النونو، الأربعاء، إن حركته لم تتلق أي طلب من أجل تسليم سلاحها، مؤكدًا أن "كل ما يدور بهذا الشأن كان في الإعلام فقط".

وأضاف النونو أن "الحركة لن تسلم سلاحها تحت أي ظرف، لأن السلاح مرتبط بالقضية الفلسطينية وبالحق الفلسطيني، وحين تُرد الحقوق لن تكون هناك أهمية للسلاح، الذي هو سلاح الشعب الفلسطيني وسلاح القوات الفلسطينية؛ نحن لا نتصرف وفقًا للهوى".

وتابع النونو في لقاء مع موقع "القاهرة 24" قائلًا إن "المشكلة ليست في السلاح وإنما في إسرائيل، والدليل ما تفعله يوميًّا من قتل للفلسطينيين وتسليح للمستوطنين أمام مرأى ومسمع العالم".

وأردف قائلًا: "الحركة لن تتخلى عن سلاحها تحت أي ضغوط إسرائيلية؛ وإسرائيل لا تتحدث عن سلاح حماس، وإنما عن سلاح السلطة الفلسطينية"، على حد زعمه.

وختم النونو قائلًا: "نحن نرفض أن نُقتل ونرفض جرائم إسرائيل، وسندافع عن أنفسنا بما استطعنا. نحن لا نقول إننا نمتلك توازن قوى مع الاحتلال الإسرائيلي، لكن ما نملكه يكفينا للدفاع عن أنفسنا أمام ما تفعله إسرائيل".