تضم غور الأردن.. نتنياهو يعد خطة "سيطرة جزئية" على الضفة الغربية

كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الاثنين، أنها حصلت على معلومات تفيد بأن الحكومة الإسرائيلية تدرس خطة "سيطرة جزئية" على الضفة الغربية، تشمل كامل منطقة "غور الأردن".

وذكرت الصحيفة أنه "خلافًا لآمال عدد من الوزراء، فإن الخطة التي يطرحها وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر تدعو إلى سيادة جزئية فقط على الضفة الغربية".

وأشارت الصحيفة إلى أن "هذه خطوة تحظى بإجماع واسع في إسرائيل ويرى ديرمر أنها قد تنال رضى الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة".

في المقابل، أشارت الصحيفة إلى أن "الخطة تتناقض مع النهج الأكثر شمولًا المتمثل في تطبيق السيادة الكاملة على معظم أراضي الضفة الغربية".

وذكرت الصحيفة أنه "خلال اجتماع الحكومة، الأحد، من المقرر أن يُطلب من الوزراء مشاركة آرائهم بشأن التدابير المحتملة للرد ضد السلطة الفلسطينية، وعلى رأسها تطبيق السيادة في الضفة الغربية".

وقال مسؤول حكومي كبير مطلع على خطة ديرمر للصحيفة إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى فقط إلى السيادة الجزئية، وهي الخطوة التي من المرجح أن تثير انتقادات من أوروبا كما لو أنه طبق السيادة على كامل الأراضي، رغم أنه يستطيع ضمان الاعتراف الكامل من ترامب".