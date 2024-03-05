قتلى وجرحى إثر قصف الجيش السوداني لمدينة "المجلد"

شن الجيش السوداني، الإثنين، غارات جوية على مدينة المجلد في ولاية غرب كردفان، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، بينهم نساء وأطفال، وفقًا لشهود عيان.

وقال الشهود، لـ"إرم نيوز"، إن المجلد تعرضت لغارات جوية مكثفة من الطيران الحربي التابع للجيش استهدفت الأحياء الواقعة في الناحية الغربية للمدينة، وأكدوا أن الغارات دمّرت وأحرقت أعدادًا كبيرة من المنازل.

ومن جهتها، قالت "اللجان المدنية في ولاية غرب كردفان"، في بيان تلقى "إرم نيوز" نسخة منه، إن "استهداف المدنيين بالغارات الجوية في المناطق الخالية من المظاهر العسكرية يعتبر من الجرائم والانتهاكات ضد الإنسانية، التي تخالف قواعد الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات لحماية المدنيين أثناء الحرب".

وندد البيان بما وصفه بـ"التصرف غير المسؤول من القوات المسلحة"، مؤكدًا أنه يدين بأشد عبارات الإدانة والاستنكار قصف الطيران الحربي للمدنيين في منطقة المجلد، مناشدًا الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي باتخاذ تدابير وإجراءات عاجلة لحماية المدنيين في المناطق خارج سيطرة الجيش السوداني.