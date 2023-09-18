مقتل وإصابة 9 جنود مصريين إثر انقلاب ناقلة ذخائر

وأشار إلى أن الحادثة جاءت أثناء قيام إحدى الوحدات المختصة بالإمداد بالذخائر بمنطقة الروبيكي جنوب مدينة العاشر من رمضان، وذلك في إطار تنفيذ القوات المسلحة لإحدى الأنشطة التدريبية المخططة.

وأكد المتحدث العسكري في البيان أنه تم إتخاذ الإجراءات اللازمة كافة بالتنسيق مع الجهات المختصة.