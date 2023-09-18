مقتل وإصابة 9 جنود مصريين إثر انقلاب ناقلة ذخائر
أعلنت القوات المسلحة المصرية، مساء اليوم الإثنين، مقتل وإصابة 9 جنود مصريين إثر انقلاب ناقلة ذخائر.
وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية في بيان على منصة "إكس"، إن "إحدى الناقلات المحملة بالذخائر تعرضت لحادث انقلاب مفاجئ مما أدى إلى إستشهاد وإصابة عدد (9) من الضباط والدرجات الأخرى".
وأشار إلى أن الحادثة جاءت أثناء قيام إحدى الوحدات المختصة بالإمداد بالذخائر بمنطقة الروبيكي جنوب مدينة العاشر من رمضان، وذلك في إطار تنفيذ القوات المسلحة لإحدى الأنشطة التدريبية المخططة.
وأكد المتحدث العسكري في البيان أنه تم إتخاذ الإجراءات اللازمة كافة بالتنسيق مع الجهات المختصة.