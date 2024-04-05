إعلام عبري: إطلاق نار من الأراضي الأردنية باتجاه مركبة عسكرية إسرائيلية

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مركبة تابعة للجيش الإسرائيلي تعرضت لإطلاق نار من جانب الأراضي الأردنية.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن حادثة إطلاق النار وقعت الليلة الماضية من داخل الأردن باتجاه الجيش الإسرائيلي على معبر الشيخ حسين الحدودي.

ووفق الصحيفة، فإنه جرى إطلاق نحو عشر رصاصات على سيارة جيب تابعة لكتيبة إسرائيلية.

وقالت الصحيفة، إنه "من المحتمل أن يكون جندي أردني قد أطلق النار".

وأوضحت أنه جرى إطلاق النار حوالي الساعة الواحدة ليلا، وأن القوة الإسرائيلية ردت بإطلاق حوالي عشر رصاصات على مصدر إطلاق النار، وهرعت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي إلى المكان.

وأكدت عدم وقوع إصابات بشرية في الجانب الإسرائيلي.

ولم يصدر بيان من السلطات الأردنية حول الواقعة.