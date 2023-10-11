صواريخ حماس تجبر وزير الخارجية البريطاني على الهروب للاحتماء (فيديو)

تداول ناشطون على مواقع التواصل اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يظهر هروب وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، للاحتماء بعد إطلاق حركة حماس رشقة من الصواريخ نحو مستوطنة أوفاكيم الإسرائيلية.

وكان الوزير البريطاني وصل اليوم إلى إسرائيل لإبداء دعم بلاده للحرب التي تشنها إسرائيل ضد حركة حماس في قطاع غزة، وأجرى جولة ميدانية في مستوطنات الغلاف انتهت في أوفاكيم.