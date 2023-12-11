سخونة جبهة جنوب لبنان تعيد التذكير بحرب تموز
أعاد التصعيد الذي شهدته جبهة جنوب لبنان خلال الساعات الماضية، التذكير بحرب تموز عام 2006 التي شنَّتها إسرائيل على البلاد.
وواصل الجيش الإسرائيلي غاراته وقصفه لبلدات جنوبي البلاد، إذ أغارت المقاتلات الحربية على تلة خازم في جبل الريحان الواقعة إلى الشمال من نهر الليطاني، وسمع دوي الانفجارات في منطقة النبطية، كما أغار على منطقة بلاط.
وتركز القصف المدفعي الإسرائيلي على أطراف بلدات "الناقورة" و"زبقين" و"شيحين" و"يارين" و"مروحين" و"الجبّين" و"علما الشعب" و"اللبونة"، كما طال بلدة "عيترون" التي تعرضت أمس لغارة دمرت حيًّا كاملًا من أحيائها وأدت إلى إصابة 4 مدنيين.
وفي القطاع الشرقي استهدف القصف الإسرائيلي محيط "راشيا الفخار" و"الهبارية" و"الفرديس"، حيث تساقطت عليها نحو 12 قذيفة مدفعية.
وسبق ذلك اعتراض الجيش الإسرائيلي 8 صواريخ من لبنان باتجاه ترشيحا ( معلوت) بالجليل الغربي، التي تبعد نحو 10 كلم عن الحدود اللبنانية.
ودوَّت صفارات الإنذار، وقد انفجر عدد من الصواريخ الاعتراضية فوق أجواء البلدات الجنوبية.
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن دوي انفجار سمع في حيفا وقد أعقبه دخان صاروخ اعتراضي.
كما سجل إطلاق صواريخ باتجاه موقعي الرمثا والسماقة الإسرائيليين في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة.