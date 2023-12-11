سخونة جبهة جنوب لبنان تعيد التذكير بحرب تموز

وتركز القصف المدفعي الإسرائيلي على أطراف بلدات "الناقورة" و"زبقين" و"شيحين" و"يارين" و"مروحين" و"الجبّين" و"علما الشعب" و"اللبونة"، كما طال بلدة "عيترون" التي تعرضت أمس لغارة دمرت حيًّا كاملًا من أحيائها وأدت إلى إصابة 4 مدنيين.

وفي القطاع الشرقي استهدف القصف الإسرائيلي محيط "راشيا الفخار" و"الهبارية" و"الفرديس"، حيث تساقطت عليها نحو 12 قذيفة مدفعية.

وسبق ذلك اعتراض الجيش الإسرائيلي 8 صواريخ من لبنان باتجاه ترشيحا ( معلوت) بالجليل الغربي، التي تبعد نحو 10 كلم عن الحدود اللبنانية.

ودوَّت صفارات الإنذار، وقد انفجر عدد من الصواريخ الاعتراضية فوق أجواء البلدات الجنوبية.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن دوي انفجار سمع في حيفا وقد أعقبه دخان صاروخ اعتراضي.

كما سجل إطلاق صواريخ باتجاه موقعي الرمثا والسماقة الإسرائيليين في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة.