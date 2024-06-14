لبنان.. القبض على المتهم بقتل جندي (فيديو)

أعلن الجيش اللبناني، القبض على مرتكب جريمة قتل عسكري كان مكلفًا بمهمة حراسة في محيط مرفأ بيروت.

وليلة 13- 14 يونيو/حزيران الجاري، وُجد العسكري مقتولًا بطلقَين ناريين من مسدس حربي، ولم يُعثر على سلاحه، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

وقالت قيادة الجيش، في بيان عبر منصة "إكس"، إن "دورية من مديرية المخابرات في منطقة ميرنا الشالوحي تمكنت من توقيف المواطن (ج . ص) مرتكب جريمة قتل أحد عسكريي الجيش ليل 13-14 / 6 /2024، وذلك على أثر عملية دهم تخللها تبادل لإطلاق النار بين الموقوف وعناصر الدورية".